Élodie Gossuin triste pour ses enfants : "Ils ont perdu leur insouciance"

Le 16 mars 2020, Emmanuel Macron a annoncé le début du confinement afin de stopper le plus rapidement possible la propagation du coronavirus. Contrairement à certaines personnalités, Élodie Gossuin a préféré rester chez elle, en Picardie, notamment afin de ne pas trop déstabiliser ses enfants Jules, Rose (12 ans), Joséphine et Léonard (6 ans). Interrogée par Sylvie Tellier lors d'un live Instagram organisé le 30 mars 2020, Miss France 2001 s'est confiée sur le sujet.

L'épouse de Bertrand Lacherie a dû expliquer la situation à ses enfants. Un moment difficile à vivre : "Rien n'est normal en ce moment. Vis-à-vis de nos enfants, je ne sais pas toi, mais j'essaie d'éteindre la télévision pour qu'il n'y ait pas les infos. J'essaie de trouver les mots justes, mais sans leur mentir. Ce qui me rend le plus triste en ce moment, c'est d'avoir l'impression qu'ils ont perdu leur insouciance ou une partie. À leur âge, on était encore insouciants, on croyait à un monde parfait."

La belle blonde de 39 ans tente tout de même de poursuivre leur routine et fait attention à ce qu'ils continuent à bien suivre leurs cours. Mais passer de maman à maîtresse n'a pas été une chose aisée : "Mes deux CP ont reçu les devoirs pour les deux semaines à venir. Quand tu vois la totalité de ce qu'il y a à faire, tu as envie de hurler, raconte Élodie Gossuin. C'était la crise de nerfs parce qu'en plus, ils n'avaient pas du tout envie. En plus, maman devient maîtresse et je trouve que c'est super difficile comme position parce que tu n'es plus dans ton rôle de réconfort et de confidences. Tu dois plus être dans l'autorité et moi, l'autorité, ce n'est pas du tout mon fort. Et les grands [en 5e, NDLR] aussi ont une quantité de devoirs à faire. (...) L'avantage, c'est qu'ils deviennent un peu plus autonomes." Une situation qui n'est facile pour personne en somme. Fort heureusement, la jolie tribu est en bonne santé.