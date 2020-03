Elodie Gossuin, "de maman à maîtresse" : entre crises de nerfs et difficultés

Chaque jour de la semaine, Sylvie Tellier appelle d'anciennes reines de beauté en visio afin de prendre de leurs nouvelles notamment. Lundi 30 mars 2020, c'est Elodie Gossuin, Miss France 2011, qui était son invitée. Et elle n'a pas caché que ce confinement n'était pas facile tous les jours.

Élodie Gossuin et son mari Bertrand Lacherie sont les heureux parents de Jules, Rose (12 ans), Joséphine et Léonard (6 ans). Et, comme tous les parents, ils sont obligés de leur faire l'école à la maison. Mais aujourd'hui, c'était particulièrement compliqué, comme l'a confié la belle blonde de 39 ans : "C'est un lundi, mais on n'est pas du tout un lundi normal. Les devoirs aujourd'hui, c'était un enfer. Et tout est compliqué. Le changement d'heure, le moral n'est pas terrible."

Elodie Gossuin, en plus de travailler chaque matin de chez elle pour la matinale de Chérie FM, doit faire face à un flot de cours et de devoirs et craint de ne pas en voir le bout. "Mes deux CP ont reçu les devoirs pour les deux semaines à venir. Quand tu vois la totalité de ce qu'il y a à faire, tu as envie d'hurler. C'était la crise de nerfs parce qu'en plus ils n'avaient pas du tout envie. En plus, maman devient maîtresse et je trouve que c'est super difficile comme position parce que tu n'es plus dans ton rôle de réconfort et de confidences. Tu dois plus être dans l'autorité et moi l'autorité, ce n'est pas du tout mon fort. Et les grands [en 5e, NDLR] aussi ont une quantité de devoirs à faire. (...) L'avantage, c'est qu'ils deviennent un peu plus autonomes", a poursuivi la wonder maman.

En plus des devoirs, Elodie Gossuin et son époux doivent tout faire pour que leurs enfants gardent le même rythme. Mais pour cela aussi, c'est le parcours du combattant car ils pensent parfois être en vacances. Les enfants 1 - les parents 0.