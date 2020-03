Élodie Gossuin, ses enfants chez eux à cause du coronavirus : "Crises de nerfs"

Le coronavirus continue de sévir dans certains pays, dont la France. Emmanuel Macron a donc annoncé jeudi 12 mars 2020 que toutes les écoles et les crèches seraient fermées à partir de lundi. Mais dans certaines régions, dont l'Oise, c'était déjà le cas depuis plusieurs jours. Résidant en Picardie, les enfants d'Élodie Gossuin et Bertrand Lacherie sont donc à leur domicile. Un nouveau quotidien que Miss France 2001 a évoqué sur Instagram, le 12 mars.

Au vu du contexte, Élodie Gossuin et son mari tentent de faire l'école à domicile à Jules, Rose (12 ans) Joséphine et Léonard (6 ans). Mais ce n'est pas simple de les garder concentrés comme l'a fait comprendre l'ancienne reine de beauté. Sur Instagram, elle a partagé une photo sur laquelle elle apparaît de dos, en pleine nature, pendant que ses quatre enfants font du vélo. "École à la maison pour 4 enfants + quadruple crises de nerfs + anxiété Covid19 = Appel de la forêt (et respect total pour tous les profs. 'La vie c'est comme la bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre...' Faire en sorte que vous avanciez malgré tout, ma plus belle mission #Bafa #Mamanimatrice #ParentsProfs #Anxiété #solidarité", a-t-elle écrit en légende de sa publication.