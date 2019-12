Élodie Gossuin "épuisée" : comment elle gère sa vie de famille et son travail

Élodie Gossuin est une femme comblée. Élue Miss France 2001, elle a su par la suite se maintenir dans le paysage médiatique français. Mais sa plus grande fierté est à coup sûr sa famille. Mariée depuis treize ans à Bertrand Lacherie, la jolie blonde de 38 ans a accueilli avec lui quatre enfants, Rose, Jules, Léonard et Joséphine, deux paires de jumeaux. Mais avec sa petite tribu, Élodie Gossuin se retrouve avec un emploi du temps bien chargé, d'autant plus qu'elle présente les émissions de 6Ter Familles extraordinaires, Vive le camping, Les Vacances préférées des Français et, actuellement, Le Noël préféré des Français, et coanime la matinale de la radio RFM, au côté d'Albert Spano.

Invitée du nouveau podcast lancé par Télé Loisirs intitulé Parents d'abord, elle s'est confiée à ce sujet et a fait part de sa routine bien en place pour pouvoir profiter de ses enfants. "Je pars tôt, beaucoup trop tôt. Les semaines sont particulièrement difficiles. J'essaie parfois de contrebalancer, je m'impose au moins 2 à 3 siestes par semaine. Je n'ai jamais deux journées pleines de 4h à 18h d'affilée. Et je ne travaille jamais après la radio le mercredi. Je rentre tout de suite chercher mes enfants à l'école et je passe l'après-midi avec eux."

Mais en dépit de cette organisation de fer, Élodie Gossuin reconnaît avoir "très souvent" beaucoup de mal à tout concilier. "Je ne suis jamais là pour emmener mes enfants à l'école, je me sens très souvent coupable et me remets très souvent en question. Très souvent j'ai envie de changer de vie et de déménager... Il m'est arrivé plein de fois de craquer. Ça m'est arrivé avant-hier par exemple. Ça m'arrive parce que je suis épuisée. J'ai appris à demander de l'aide sans avoir l'impression que c'est un aveu de faiblesse. Je peux dire à mon mari : 'Je n'en peux plus. Il faut que je sorte courir toute seul ou que j'aille dormir une heure...' Je peux aussi appeler ma mère." Heureusement, rien de mieux que de doux moments en famille pour se ressourcer et ainsi oublier le rythme intense de la semaine.