Élodie Gossuin maman : vidéo de ses jumeaux bébé pour fêter leurs 6 ans

Le 9 octobre 2013, il y a six ans jour pour jour, la belle Élodie Gossuin, ex-Miss France 2001 et également Miss Europe mettait au monde sa deuxième paire de jumeaux. Aujourd'hui, Joséphine et Léonard ont bien grandi, mais leur maman semble en proie à une certaine nostalgie. Dans un émouvant post Instagram, Élodie Gossuin a souhaité un joyeux anniversaire à ses deux bouts de chou : "Six ans aujourd'hui que nous sommes six, notre tribu, ma plus belle histoire d'amour. Joyeux anniversaire à deux de nos merveilles, nos grands bébés d'amour."

Cette fois, c'est une vidéo inédite qui vient prendre sa place sur le feed Instagram de la reine de beauté. On la voit tenant ainsi ses deux nouveau-nés et les berçant tendrement, un sourire radieux aux lèvres. Le tout sur une musique de Teri Moïse, dont les paroles évoquent l'amour inconditionnel d'Élodie Gossuin pour ses deux trésors.