Elodie Gossuin et Bertrand Lacherie : Craquants amoureux au coucher du soleil

Pour leurs vacances d'été 2019, Elodie Gossuin et Bertrand Lacherie - qui habitent en Picardie - ont choisi les Landes comme destination. Le couple est bien évidemment accompagné de ses quatre enfants, les jumeaux Jules et Rose (11 ans) et l'autre paire de jumeaux composée de Joséphine et Léonard (5 ans). Tous ont profité d'une balade en bateau le mercredi 14 août, comme l'a montré en images leur maman des ses stories Instagram. Tous étaient soigneusement équipés de gilets de sauvetage et n'ont pas résisté à l'appel de la sieste lors de cette activité éreintante.