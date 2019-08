Elodie Gossuin : La séance câlins (adorable) avec ses enfants sur la plage

Comblée, Élodie Gossuin (38 ans) savoure ses vacances en famille dans les Landes. Le 8 août 2019, l'ancienne candidate de DALS a partagé une photo de ses deux derniers Joséphine et Léonard (5 ans). Très tendres, ses jumeaux enlacent leur maman avec amour et lui font des câlins sur la plage. Elle écrit : "Une (p'tite) journée sur mes épaules". Un cliché qui n'a pas tardé à recevoir de nombreux compliments de la part des abonnés de Miss France 2001 : "Comme ils sont beaux ses enfants", "Tu es magnifique, belle famille", "Ces photos nous transmettent bien tout l'amour que vous portez à votre famille".

Maman de deux paires de jumeaux, Joséphine et Léonard (5 ans) et Jules et Rose (11 ans), l'épouse de Bertrand Lacherie a l'habitude de partir dans les Landes pour les "grandes vacances" de ses enfants. En 2018, la marraine de la Fédération Jumeaux et Plus confiait à TéléLoisirs : "Nous allons dans un camping situé dans les Landes, entre mer et forêt". Avant d'ajouter : "Il y a beaucoup d'animations et les enfants se font rapidement des copains. On adore cette ambiance ! On se moque de vivre dans la promiscuité. Les enfants à côté de nous, il y a des sacs de couchage un peu partout, et on finit tous collés, le matin, à se faire des câlins."

Ancien mannequin, animatrice sur RFM, chroniqueuse mais aussi femme politique (Élodie a été conseillère régionale de Picardie entre 2004 et 2015), la jolie blonde doit conjuguer entre sa vie professionnelle et sa vie de maman bien remplie. Mais pour le moment, Élodie Gossuin peut encore se reposer et profiter du soleil avec toute sa petite tribu avant la rentrée.