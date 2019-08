Elodie Gossuin : Fini les vacances, ses enfants déprimés par la rentrée

Tout l'été, Elodie Gossuin a savouré ses vacances en famille dans les Landes. Sa page Instagram est un véritable album photo où figurent de nombreux instants inoubliables passés avec ses deux paires de jumeaux, et son mari Bertrand Lacherie. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, la petite tribu a quitté les plages et la quiétude du sud-ouest pour retrouver son quotidien. Et à peine rentrés chez eux, qu'il faut déjà penser à la rentrée, laquelle aura lieu le 2 septembre prochain. Une nouvelle qui n'est pas du goût de la fratrie, composée de Joséphine et Léonard (5 ans) et Jules et Rose (11 ans).

Elodie Gossuin s'est alors amusée de leurs mines dépitées et boudeuses après avoir fait les incontournables achats scolaires. A travers une série de photos, les quatre enfants de l'ancienne reine de beauté de 38 ans semblent plutôt contrariés à l'idée de retrouver les bancs de l'école. Des images qui ont bien fait rire les internautes. "La joie éclatante quand je leur ramène des fournitures scolaires" ironise-t-elle avant de dévoiler sa parade pour leur redonner le sourire. "Mais la tenue pour le jour J est trouvée et ça compense ! On parlera profs, cartables, cantine, emplois du temps et devoirs plus tard :)" lâche-t-elle en légende.



Malgré leur chagrin, les frères et soeurs apparaissant très complices sur les clichés. Ce qui n'a pas échappé aux fans de leur maman, qui ont notamment souligné leur ressemblance. "Votre 2e fille ressemble beaucoup", "Quels beaux enfants, quelle ressemblance, un mixte des 2 parents", "Ces enfants sont tellement chou", lit-on.