Élodie Gossuin exposée avec ses enfants sur Instagram : "Je ne les force pas"

Élodie Gossuin est l'une de ces personnalités très actives sur ses réseaux sociaux. L'ancienne reine de beauté n'hésite jamais à partager son quotidien, que ce soit au travail sur le tournage de ses émissions pour 6Ter ou à la radio. Mais la jolie blonde de 38 ans aime aussi poster quelques instants câlins avec sa famille. Il faut dire qu'avec quatre enfants à la maison (Rose, Jules, Léonard et Joséphine), Élodie Gossuin collectionne les moments inoubliables.

Pourtant, elle reste très consciencieuse lorsqu'elle publie ses photos. Lors du podcast Parents d'abord de Télé Loisirs, elle assure avoir une condition non négociable avant de dévoiler sa vie intime sur la Toile. "Aujourd'hui, quand ils sont exposés, c'est toujours s'ils sont d'accord pour valider telle ou telle photo, fait-elle valoir. Je leur demande. Et je ne les force pas à faire telle ou telle photo. Après, ce sont toujours des photos qui sont dans des moments de vie assez naturels. J'en discute toujours avec eux."

Si Élodie Gossuin aurait aimé être aussi discrète que d'autres personnages de la vie publique, elle reconnaît que cela est aujourd'hui difficile. "C'est ma vie, j'ai quatre enfants. Sinon, je ne peux pas partager des moments de vie ou alors, ça veut dire que tout ce que je fais sur les réseaux sociaux est aseptisé et que je mens car je me façonne une image qui n'est pas ce que je suis dans la vie", estime-t-elle. Toutefois gare à ceux qui voudraient en exposer un peu trop. Si elle accepte de partager avec sa communauté certains aspects de sa vie privée, Élodie Gossuin n'ouvre pas la porte aux photos volées pour autant. "Honnêtement, s'insurge-t-elle, être à la une de magazines avec des photos horribles et dans des moments que tu ne souhaites pas partager, je crois que c'est considéré comme un viol, c'est terrible."