Élodie Gossuin, sa grosse gaffe avec Bertrand au début : "La cata !" (EXCLU)

Le 14 février 2020, pour la Saint-Valentin, nous rencontrions Elodie Gossuin pour parler d'amour autour d'une pizza en forme de coeur, offerte par la maison Vapiano. L'ancienne Miss France y était présente pour relever le défi du plus grand italian kiss et nous, pour évoquer avec elle ses relations amoureuses dans l'interview Power of love, en cette fête des amoureux.

Mère de quatre enfants, Elodie Gossuin commence par nous raconter comment elle entretient la flamme avec son époux, Bertrand Lacherie. La reine de beauté l'assure : ce qu'elle préfère, c'est un rendez-vous non prévu. "Moi, j'aime l'imprévu, les surprises. Le fait d'avoir ce regard instantanément de quelque chose que je n'avais pas pu prévoir et qui arrive à me surprendre parce que c'est magique et que je ne l'avais pas anticipé. Donc, j'aime être surprise, surtout au bout de quinze ans de mariage, j'aime être surprise", explique-t-elle.

L'occasion pour Élodie Gossuin de raconter la drôle d'anecdote qui a charmé (ou presque) Betrand Lacherie, lors d'un de leurs premiers rendez-vous. "Le plus drôle peut-être, c'est, au tout début, je l'ai emmené dîner dans les airs, en altitude parce que je ne le connaissais pas assez pour savoir qu'il avait le vertige et que du coup, ça a été la cata. Mais finalement, c'est un souvenir mémorable ! C'est comme ça que tu construis et que tu te crées des souvenirs", poursuit la mère de famille.

L'animatrice de RTL en profite pour raconter le pire cadeau jamais reçu à la Saint-Valentin : une peluche en forme de vache. "J'ai un garçon qui est venu me déclarer sa flamme en m'offrant une vache, en me disant qu'elle lui faisait penser à moi. Donc, j'ai trouvé qu'il avait été totalement indélicat, il n'a pas trouvé les bons mots", raconte, amusée, Elodie Gossuin.

