Elodie Gossuin : Tendres étreintes avec Bertrand pour un jour très spécial...

Le 7 juin 2020 était un jour très spécial pour Elodie Gossuin. Miss France 2001 a pu fêter l'anniversaire de l'homme sa vie : Bertrand Lacherie. Pour lui rendre hommage, l'ancienne reine de beauté a partagé deux photographies où on l'aperçoit avec son époux sur la plage. Sûrement prises dans les premières années de leur relation, les amoureux apparaissent tendres, complices et fusionnels. Magnifique blonde élancée en maillot de bain noir, Elodie danse avec son homme sur le premier cliché. Sur la seconde photographie, Bertrand la porte sur son dos alors qu'il court dans les vagues. En légende, Elodie écrit : "De + en + Dingues... avec les années (et de toi). Joyeux anniversaire", message assorti du hashtag #Pourlavie. Marié depuis le 1er juillet 2006, le couple a accueilli deux paires de jumeaux : Rose et Jules nés en 2007 puis Léonard et Joséphine nés en 2013.

Un couple solide marié depuis près de quatorze ans et dont l'amour ne semble pas flétrir avec les années. Interviewée par le magazine TV Grandes Chaînes en 2019, Elodie avait raconté les circonstances de leur rencontre mais surtout de leur coup de foudre comme dans les contes de fées. "Nous nous sommes rencontrés en 2003 dans une soirée. (...) C'est drôle parce qu'en me voyant arriver, il a lâché sa coupe de champagne. Comme pour concrétiser ce que certains appellent le coup de foudre." Après cette rencontre magique, Elodie a néanmoins voulu prendre son temps pour poser des bases saines à leur relation. Elle confiait ainsi avoir attendu un "long moment" avant de finalement se mettre en couple avec lui. Comme quoi, être "vieux jeu" reste peut-être le secret pour trouver l'homme de sa vie ?