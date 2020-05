Élodie Gossuin : Sa fille aînée a bien grandi, l'ex-Miss France savoure...

Le confinement n'a été facile pour aucun parent. Mais au milieu des loisirs à proposer sans cesse, des cours de cuisine en famille ou de l'école à la maison, Elodie Gossuin semble se porter comme un charme – malgré un rythme relativement intense. Fière maman de quatre, l'ancienne Miss France a passé ces derniers mois entourée de sa petite tribu, composée de Rose et Jules, ses jumeaux aînés, et de Léonard et Joséphine, ses deux derniers, âgés de 6 ans. Mais le temps file et c'est à peine si elle réalise que deux de ses enfants sont déjà des adolescents de 12 ans. Le 27 mai 2020, elle s'est donc émerveillée de voir que sa plus grande se transformait physiquement, lentement, à son rythme.

"Quand ta fille fait (déjà) la même pointure que toi, bah t'as plus qu'à partager", écrit-elle. Et ça tombe plutôt bien. Reine de beauté, présentatrice télé, Élodie Gossuin est aussi une businesswoman spécialisée dans la mode. Dernièrement, elle a travaillé sur une collection capsule avec la marque de chaussures artisanales Unsibeaupas. En couple avec Bertrand Lacherie, qu'elle a épousé le 1er juillet 2006, elle est donc une femme épanouie à tout niveau. Mais bien sûr, il ne faudra pas se plaindre si Rose commence à se servir dans le placard de maman...