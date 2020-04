Elodie Gossuin confinée en famille : sa journée type très intense

Comme la majorité des Français, Elodie Gossuin est confinée chez elle, en Picardie, avec son mari Bertrand Lacherie et leurs enfants, les jumeaux Jules et Rose (12 ans) et Joséphine et Léonard (6 ans). Et autant dire, que l'ancienne Miss France ne chôme pas avec autant de monde à la maison. Pourtant, elle a trouvé le temps de partager l'une de ses journées avec Le Parisien. Un exercice périlleux pour Elodie Gossuin, qui jongle entre les cours de ses petits et son travail d'animatrice radio.

Pour faire au mieux, elle a mis au point une organisation de fer. Dès six heures du matin, elle est déjà au top de sa forme pour assurer la matinale radio de RFM. "L'animatrice de 39 ans s'est bricolé un studio de fortune pour continuer à réveiller ses auditeurs. (...) Élodie l'a installé dans sa chambre, le plus éloigné possible de celles de ses quatre enfants. Histoire de ne pas réveiller les jumeaux à la prise d'antenne...", indiquent nos confrères. "Un casque, un micro, ça suffit, c'est magique. On travaille sans filet, mais ça fonctionne. Je bosse avec cette équipe depuis 5 ans, c'est comme une deuxième famille, on se connaît comme un vieux couple", précise Elodie Gossuin.

J'adore jouer à la maîtresse

Pas le temps de se reposer qu'il est déjà l'heure d'endosser son nouveau rôle, celui de maîtresse puisqu'à 10h, "c'est l'heure de l'école des enfants". Une mission qui n'est pas pour lui déplaire. "Avec nos deux enfants en 5e et les deux autres en CP, on essaye de se répartir les rôles, notamment en fonction de nos affinités avec les matières. J'adore jouer à la maîtresse, c'est drôle", fait-elle savoir.

Si elle reconnaît quelques situations inconfortables avec ce confinement, comme de ne pas voir tous ses proches comme elle le souhaiterait, Elodie Gossuin est consciente de la chance qu'elle a d'être entourée de sa famille, "une situation privilégiée" selon elle. D'autant plus qu'elle apprécie le fait de pouvoir profiter sans limites de ses petites merveilles. "Dans ce contexte, on mesure mieux ce qui est indispensable. On prend le temps de faire des choses qu'on ne faisait plus, des choses où on disait habituellement aux enfants 'J'ai pas le temps'. Le rythme est forcément différent."