Elodie Gossuin, son mari Bertrand d'un grand soutien : "Il se dévoue..." (EXCLU)

Comme tous les Français, Élodie Gossuin est confinée chez elle avec son mari Bertrand Lacherie et leurs enfants Jules, Rose (12 ans), Joséphine et Léonard (6 ans), en Picardie. Interrogée par Purepeople, Miss France 2001 s'est confiée sur son nouveau quotidien et celui de sa jolie tribu.

Quand avez-vous pris conscience de la gravité de la situation ?

Lorsque le premier cas a été détecté dans l'Oise, à côté de chez nous, sans qu'on connaisse le patient zéro. Les chiffres ne pouvaient malheureusement que gonfler de jour en jour. Et j'ai hésité à envoyer mes enfants à l'école, à partir travailler, à vivre le plus "normalement" possible. Faire comme si... avec une petite bouteille de gel hydroalcoolique glissée dans le cartable...

Avez-vous respecté les consignes du gouvernement immédiatement ?

Une semaine avant puisque les écoles de notre département ont été fermées dès le 6 mars. Aucune sortie, on a ouvert un internat-pensionnat-monastère. Je finis ma période d'essai de maman-maîtresse et, apparemment, je passe en CDI (mais je n'ai pas trop envie de signer). Seulement triste d'avoir dû interrompre notre travail sur le magazine familial 6ter et de ne pas être en mesure de fournir les émissions du jeudi soir... Ce sera pour mieux se retrouver !

Comment vous protégez-vous du virus ?

Ma tribu reste confinée dans notre bulle et seul mon mari est autorisé à sortir. Il se dévoue pour aller au supermarché et à la pharmacie. Mission : remplir le frigo pour deux semaines pour six, et ce n'est pas une mince affaire ! Il prend les précautions nécessaires : rincer, cartons déballés dehors, provisions laissées plusieurs heures hors de chez nous...

Vous devez aussi faire l'école à la maison à vos enfants. N'est-ce pas trop difficile ?

Reconvertie Mamaîtresse, mais ni compétente ni pédagogue. Respect à tous les profs parce que ma classe est tellement dissipée que c'est un joyeux bordel à la maison. Sincèrement, on gère avec mon mari les cours pour quatre enfants et moi, je me fais quatre crises de nerfs par jour. Respect éternel aux profs. Promis, plus jamais je ne donnerai raison à mes enfants en vous insultant intérieurement.

Comment les occupez-vous une fois les leçons terminées ?

On se met de la musique, tout ce qui est joyeux et donne envie de chanter et danser, on bricole, on range les vêtements taille 4 ans, on installe enfin les étagères qui traînaient par terre depuis des mois, on plante des graines, on fait des tests gâteaux licornes, on ressort le Monopoly et les puzzles, on prend des bains interminables. Tout pour tenter de rester positive et penser aux câlins intenses que je ferai à ma soeur, mon frère, mes parents en les retrouvant.

Comment vos enfants vivent-ils ce confinement ?

La vie "normale", l'école leur manque, leurs copains, mamie, papy et la famille encore plus. Mais ils comprennent que l'on doit se protéger et protéger ainsi les autres. Pour mieux se retrouver... On leur explique, sans mentir, mais sans tout leur dire. Et on zappe les JT pour se mettre un bon vieux Disney.

Comment vivez-vous ce confinement avec votre mari Bertrand Lacherie ?

Ensemble depuis seize ans, on n'a plus grand-chose à cacher de notre intimité ou de nos petits travers, donc juste heureux de passer plus de temps ensemble. J'ai même encore plus conscience de ce que mon mari peut faire au quotidien pour me faciliter la vie et faire tourner la maison.

En Chine, les divorces ont explosé. Avez-vous peur des impacts sur votre couple?

Je vais rédiger un mail à mon avocat juste après notre interview pour l'obliger à ne jamais me quitter (rires).

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.