Elodie Gossuin, un rythme de vie effréné : "Je craque souvent"

Difficile de ne pas aimer Elodie Gossuin. Miss France 2001 a toujours le sourire et prend chaque situation avec philosophie. Mais comme tout le monde, elle a ses failles. Des moments sur lesquels elle s'est confiée auprès de nos confrères de Télé 7 Jours.

C'est à Compiègne qu'Elodie Gossuin vit avec son époux Bertrand Lacherie et leurs enfants : Rose et Jules (13 ans), Joséphine et Léonard (7 ans). Pourtant, la belle blonde de 40 ans travaille à Paris. Depuis septembre 2015, elle est en effet aux commandes de la matinale de RFM. Cela lui impose donc un rythme de vie effréné, avec un réveil à 4h du matin. "En cette période si spéciale, je fais l'aller-retour un jour sur deux à Paris, pour la matinale de RFM. Le réveil pique encore plus qu'avant. C'est l'âge, j'ai eu 40 ans. Je crois, en toute objectivité, que c'est un rythme auquel on ne s'habitue jamais. Il y a des matins où je me réveille et je ne vais pas bien, je craque souvent, sous le poids de la fatigue et du rythme. Je n'ai pas envie de montrer cette facette de moi. Non pas pour éviter de me dévoiler, mais parce que j'essaye de n'apporter que du positif aux gens", a-t-elle admis auprès de Télé 7 Jours.

Malgré tout, Elodie Gossuin ne regrette pas de vivre à la campagne. Elle aime prendre le goûter avec ses enfants dans le jardin ou pique-niquer en forêt. Elle est en plus près de ses parents, de son frère et de sa soeur. "Il y a des périodes où j'ai douté : c'est compliqué parfois, de faire trois heures de route pour aller travailler, de ne jamais être disponible au dernier moment, de ne pas se montrer dans les endroits où tout le monde se retrouve. Mais je préfère nourrir mes poules et planter du basilic plutôt que d'aller boire une coupe de champagne dans un endroit branché !", a assuré l'ancienne reine de beauté.

Comme toutes les mamans, Elodie Gossuin a vu sa vie changer après l'arrivée de ses enfants. "Le nombril se déplace, le regard que l'on porte sur soi aussi. Les priorités ne sont de toute façon plus les mêmes", a-t-elle précisé. Quand elle a du temps libre, elle préfère donc le prendre pour passer du temps avec ses merveilles. Un quotidien qu'elle partage régulièrement sur son compte Instagram.

