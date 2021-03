Elodie Gossuin : Sa fille future Miss France ? Craquante photo avec tout l'équipement

Elodie Gossuin, également maman de Léonard (7 ans) et des jumeaux Jules et Rose (12 ans), garde de beaux souvenirs de son passé de Miss. "Déjà, j'ai eu la sensation de vivre un conte de fées. J'ai toujours regardé Miss France depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours rêvé de princesses. Donc oui, ça m'a permis d'écrire ce conte de fées moderne, de toucher du doigt d'autres rêves, d'accéder à des métiers qui ne sont pas accessibles à tout le monde, comme animatrice radio. Mais ça m'a aussi permis de gagner confiance en moi. Plus jeune, j'étais trop timide et complexée. J'avais un regard très négatif sur moi", confiait-elle à Paris Match en 2020. Elle ajoutait : "Ce qui est magique, c'est de faire le tour de France, de rencontrer les gens dans les galas. De retrouver ses copines de l'année, de faire la passation de chaque titre dans les régions. Parce qu'il y a un vrai lien. Tout ça, ce sont des souvenirs merveilleux."