Elodie Gossuin : Le jour où elle a refusé de passer un test gynéco devant caméras

Le concours Miss France célèbre cette année ses 100 ans. En plus du livre imaginé par Sylvie Tellier et intitulé Miss France, 1920-2020, sorti le 5 novembre dernier, les adeptes du concours de beauté peuvent se procurer le hors-série du magazine Ici Paris dédié à ce centenaire. Une édition spéciale qui contient notamment une interview inédite d'Elodie Gossuin. Un entretien lors duquel Miss France et Miss Europe 2001 est revenue sur son année de règne, entre rêve et terribles rumeurs...

Au printemps 2001, alors qu'elle s'apprête à participer au concours de Miss Univers organisé à Porto Rico, la jolie Picarde fait l'objet d'une rumeur qui entache le suite de son aventure : un journal sponsor du concours affirme qu'elle est transsexuelle. "Deux jours après mon arrivée à Porto Rico, je suis convoquée par des officiels de l'élection et on me dit : 'On connaît la vérité, on sait que tu es un homme'. J'ai d'abord éclaté de rire, pensant que c'était une blague, Elodie Gossuin s'est-elle souvenue. Mais ils ont enchaîné : 'Tu as de grandes mains, c'est la preuve.' Je suis tombée de haut."

On demande ensuite à la représentante de la France de se soumettre à un test gynécologique "devant caméras" ! "J'ai évidemment refusé", la mère des jumeaux Jules et Rose (12 ans), ainsi que Léonard et Joséphine (7 ans) a-t-elle expliqué. Heureusement, elle a rapidement pu compter sur le soutien de Geneviève de Fontenay, présidente du Comité Miss France : "Elle qui déteste l'avion, a débarqué avec une équipe (...), l'animatrice d'RFM a-t-elle expliqué. Elle m'a défendue. De toute façon, il y avait des contrats signés et on ne pouvait pas me disqualifier sans preuve."

Même si sa mère aurait préféré qu'Elodie Gossuin rentre en France, la jeune candidate alors âgée de 19 ans a décidé de rester pour aller jusqu'au bout du concours. "Partir, c'était leur donner raison. Je suis restée et j'ai fini dans le top 10." C'est finalement la portoricaine Denise Quiñones, qui a remporté la couronne de Miss Univers, mais la Française a pu prendre sa revanche quelques mois plus tard, en gagnant l'élection de Miss Europe.