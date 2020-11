Elodie Gossuin "en panique" pour ses enfants : elle explique en toute franchise

L'ancienne reine de beauté est inquiète de voir ses enfants aller à l'école en cette période de crise sanitaire. Alors que la seconde vague du coronavirus impose actuellement un second confinement, Elodie Gossuin s'est saisie de son compte Instagram, le 9 novembre 2020, pour confier son appréhension quant aux effets de cette pandémie sur ses quatre enfants : ses deux paires de jumeaux, Jules et Rose (12 ans), ainsi que Léonard et Joséphine (7 ans), qu'elle partage avec son mari Bertrand Lacherie.

"J'ai peur... De les laisser partir à l'école, de les laisser affronter seuls ce monde qui devient fou... Je voudrais les garder comme ça pour toujours près de mon coeur (quitte à reprendre le job de maîtresse !) #MesLouveteaux #MamanEnPanique", l'ex-Miss France et Miss Europe 2001 a-t-elle écrit sur le réseau social, en se localisant dans la ville de "Stress City". "Seule devant mon micro, confinée à la maison mais heureusement tous ensemble malgré tout sur @radiorfm. MERCI d'être une 2ème famille, MERCI pour nos sourires échangés. Comment ça va chez vous ? Je vous embrasse tendrement."

Pour accompagner son message, Elodie Gossuin a partagé deux nouvelles photos sur lesquelles elle prend la pose entourée de sa tribu. Déjà en avril dernier, lorsqu'Edouard Philippe avait annoncé le retour des enfants à l'école, cette maman poule avait fait part de ses inquiétudes au micro de sa matinale sur RFM.