Elodie Gossuin et son mari Bertrand, parents HS : leur tribu "au taquet"

Des instants de pure bonheur pour Elodie Gossuin qui jongle avec toujours plus de projets : elle co-anime la matinale de la radio RFM, au côté d'Albert Spano, et présentait avant le confinement les émissions de 6Ter Familles extraordinaires, Vive le camping et Les Vacances préférées des Français. Un emploi du temps chargé qui ne lui permettait pas d'assurer son rôle de maman comme elle l'aurait voulu. "Je ne suis jamais là pour emmener mes enfants à l'école, je me sens très souvent coupable et me remets très souvent en question. Très souvent j'ai envie de changer de vie et de déménager... Il m'est arrivé plein de fois de craquer. Ça m'arrive parce que je suis épuisée. J'ai appris à demander de l'aide sans avoir l'impression que c'est un aveu de faiblesse", confiait-elle en 2019 auprès de Télé-Loisirs.