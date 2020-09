Elodie Gossuin amusée : son mari Bertrand déguisé en princesse par leur fille

Le mari d'Elodie Gossuin,Bertrand Lacherie, a passé un excellent week-end en famille, et plus particulièrement avec leur fille Joséphine. Parents de deux paires de jumeaux (Jules et Rose, 12 ans et Joséphine et Léonard, 6 ans), l'ancienne Miss France et son époux partagent régulièrement leurs instants précieux passés en famille sur les réseaux sociaux.

Le 5 septembre 2020, l'ex reine de beauté a ainsi publié deux étonnants clichés de son époux déguisé par sa fille en élégante princesse. Coiffé d'un serre-tête en dentelle blanche, Bertrand Lacherie a joué à la dînette avec sa fille cadette. Tranquillement assis en train de siroter une petite tasse de thé avec Joséphine, l'ancien participant de l'émission Opération séduction aux Caraïbes 2 n'en a pas oublié pas les bonnes manières et a gracieusement relevé son auriculaire (histoire de rester chic jusqu'au bout des doigts).

Instant magique entre père et fille

Amusée, celle qui a été sacrée plus belle femme de France en 2001 a écrit dans la légende accompagnant les clichés : "On dit qu'un homme n'est jamais aussi grand que lorsqu'il est à genoux devant ses enfants ... mais surtout lorsqu'ils disent OUI au gloss & aux couronnes #MissPapa". Deux photographies qui ont fait fondre les abonnés d'Elodie, subjugués devant la prestance de Bertrand mais surtout face à l'amour inconditionnel d'un papa envers sa fille. "Vous formez une famille magnifique. Instant magique entre père et fille", "La prochaine fois faut mettre une robe de princesse !", "Trop mignon. Le papa en plus avec un serre-tête et une licorne buvant le thé de sa fille. J'adore. Rien de plus beau", ont par exemple écrit certains followers de l'ancienne Miss France.