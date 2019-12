Élodie Gossuin, sa fille Joséphine sosie de son papa : la preuve en photo

Pour rappel, Joséphine a un frère jumeau prénommé Léonard. Et il y a bientôt treize ans, elle a donné naissance à ses premiers jumeaux dizygotes : Jules et Rose. En octobre 2018, Élodie Gossuin parlait de sa famille extraordinaire à Télé Loisirs : "Ça m'arrive souvent de rentrer épuisée à la maison et de me dire : 'Quand-est-ce que je vais pouvoir prendre soin de moi et arrêter d'être au bord de la crise de nerfs ?' Je ne suis pas là le matin pour emmener mes enfants à l'école. La chance, c'est que je suis épaulée. Celui qui fait tourner la maison, c'est mon mari. Il est principalement père au foyer et c'est un papa superhéros."