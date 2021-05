Elodie Gossuin nostalgique de son passé de Miss ? Avant/après de son quotidien qui n'a plus rien à voir

En 2000, la vie d'Élodie Gossuin a été bouleversée. Cette année-là, la jolie blonde tout juste âgée de 19 ans a été élue Miss France 2001. La machine était alors lancée. Soirées de gala, déplacements partout en France et dans le monde, une multitude de shootings photos... Élodie Gossuin a vécu une vraie vie de princesse pendant plusieurs mois. Et si elle n'a jamais quitté la scène médiatique, devenant par la suite chroniqueuse radio ou animatrice télé, le quotidien d'Élodie Gossuin n'est plus aussi glamour. Elle l'a prouvé elle-même le jeudi 27 mai 2021.

Via sa story Instagram, la femme de Bertrand Lacherie s'est replongée dans ses souvenirs de Miss et a partagé des bribes de son passé. On la retrouve alors tour à tour au Salon du chocolat, sur le tapis rouge du Festival de Cannes ou encore dans une robe à paillettes pour une séance photo. "Ça, c'était avant", écrit-elle sous chacune des images. Après quoi, Élodie Gossuin a dévoilé son look du jour... lequel n'a absolument rien à voir ! En effet, la jolie blonde apparaît en jogging/baskets et laisse entrevoir ses chaussettes plutôt originales puisqu'elles sont marquées par des motifs oeufs au plat... "Ça, c'est maintenant", ironise-t-elle.

Il faut dire qu'Elodie Gossuin n'a plus autant de temps à consacrer à sa personne depuis qu'elle est devenue maman de deux paires de jumeaux, Jules et Rose (12 ans) et Léonard et Joséphine (7 ans). Avec sa petite tribu, elle s'est installée à la campagne, à trois heures de Paris où elle travaille toujours. "Il y a des matins où je me réveille et je ne vais pas bien, je craque souvent, sous le poids de la fatigue et du rythme", a-t-elle déjà reconnu auprès de Télé 7 Jours. La Miss n'a toutefois aucun regret. "Je préfère nourrir mes poules et planter du basilic plutôt que d'aller boire une coupe de champagne dans un endroit branché !", avait-t-elle assuré.