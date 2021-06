Stéfanos Tsitsipás : Son frère Petros est lui aussi un séduisant tennisman !

Petros Tsitsipas n'a pas encore gagné sa place pour combattre auprès des plus grands sur la terre battue de Roland-Garros. Le jeune homme, lui aussi entraîné par son père Apostolos à l'Academy Mouratoglou, fait encore ses armes sur le circuit ITF. Il a remporté son premier tour au 15 000 $ de Monastir face à Oscar Moraing en octobre dernier. Si le tournoi qui prend place actuellement dans le seizième arrondissement de Paris est bercé de douces polémiques, le frère de Stéfanos Tsitsipás n'a pas, non plus, été épargné par le passé.