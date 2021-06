Roland-Garros 2021 : Ophélie Meunier, Nolwenn Leroy, Vianney... tous en couple au tournoi

Depuis le 24 mai, Roland-Garros vibre au rythme des rencontres sur la terre battue parisienne. Et, dans les gradins, le public a fait son retour ; des spectateurs toutefois contraints de partir avant le couvre-feu et qui ne peuvent pas voir les matches du soir, diffusés sur Amazon Prime Vidéo dans le cadre d'un deal décrié. Au fil de cette nouvelle quinzaine des Internationaux de France, on a vu défiler plusieurs couples de stars.

Alors que les restaurants et les bars peuvent désormais accueillir du public, certains amoureux avaient trouvé d'autres activités à faire à deux comme aller applaudir les joueurs à Roland-Garros. On a ainsi pu voir le populaire chanteur Vianney et sa femme la musicienne Catherine Robert, enceinte de leur premier enfant en commun. Quant au non moins aimé Amir, lui aussi était accompagné de sa femme Lital, mais leur petit garçon était resté à la maison. L'animatrice et journaliste Ophélie Meunier, grande habituée du tournoi, a pris la pose pour les photographes avec sourire et décontraction en compagnie de son mari Mathieu. Le couple attend de nouveau un heureux évènement. Autre fidèle de l'évènement, la chanteuse Nolwenn Leroy pouvait être vue avec son amoureux et ancien joueur Arnaud Clément.

Cette nouvelle édition de Roland-Garros était aussi l'occasion de découvrir que la chanteuse Barbara Pravi, récente lauréate de la 2e place au concours de l'Eurovision, est en couple ! La jeune femme a été vue avec son mystérieux compagnon... Idem pour le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, dont on ne savait rien de la vie amoureuse mais qui a été vue dans les tribunes avec sa compagne.

Notons aussi la présence de l'ancien basketteur Tony Parker venu avec sa compagne Alizée, Claudia Tagbo et son chéri, ainsi que Muriel Robin et son épouse Anne Le Nen ou encore Ines Reg et son mari Kevin, Jérémie Elkaïm et une jolie actrice, Manu Katché et sa femme Laurence, Clovis Cornillac et son épouse Lilou Fogli...

Le tournoi de Roland-Garros, marqué par la polémique autour de la joueuse Naomi Osaka, l'abandon de Roger Federer ou le beau parcours de joueurs prometteurs comme le jeune Italien Lorenzo Musetti, se tient jusqu'au dimanche 13 juin avec la finale hommes.