Roland-Garros - Lorenzo Musetti tatoué : "J'ai gagné un pari avec ma mère !"

Evidemment, face au numéro 1 mondial, la tâche s'annonce ardue. Mais nul doute que Lorenzo Musetti, actuellement 76e au classement ATP, donnera tout dans le combat qui l'oppose à la légende Novak Djokovic lors de ce 8e de finale à Roland-Garros. Le jeune joueur italien a le goût du tennis depuis tout petit, comme en témoigne son tatouage.

Invité de Laurent Luyat le dimanche 6 juin 2021, Lorenzo Musetti a été interrogé sur la signification de son tatouage sur le triceps gauche. "C'est ma fréquence cardiaque personnelle", a-t-il d'abord expliqué. "C'est comme un électrocardiogramme, avec une raquette de tennis. J'aime bien les tatouages mais je n'aime pas quand ils sont trop gros, je préfère les petits. J'y ai beaucoup réfléchi avant de le faire. J'ai gagné un pari avec ma mère avant de le faire. Quand j'avais 16 ans je voulais me faire tatouer et on devait avoir une autorisation des parents. Le pari c'était de gagner un tournoi du Grand Chelem en junior. Et j'ai fini par gagner l'Open d'Australie [en 2019, quand il avait 17 ans, NDLR]. Donc je l'ai pas fait à 16 ans mais j'ai eu du temps pour y réfléchir. Et il y a environ trois mois de cela, j'ai choisi ce tatouage que j'aime beaucoup, c'est ma passion et mon travail", a-t-il raconté.

Lorenzo Musetti, qui est né le 3 mars 2002 à Carrare en Toscane, a été taquiné sur un possible prochain tatouage en cas de victoire contre le Serbe Novak Djokovic, pour marquer le coup ; il accéderait alors au quart de finale sur le tournoi parisien de terre battue. "Depuis que j'ai plus de 18 ans, je peux aller me faire tatouer quand je veux !", a-t-il répondu, désormais libre de faire ce qu'il veut sans l'accord de maman.