Camille Cerf au lit avec son compagnon : première photo de couple intime

Camille Cerf est une femme a-mou-reuse. Et elle veut que cela se sache ! Le 6 juin 2021, Miss France 2015 a partagé une première photo de couple avec son compagnon, dont on voit bien le visage, en story Instagram.

D'ordinaire, la belle blonde de 26 ans préfère rester discrète sur sa vie privée. Mais, de temps en temps, elle s'autorise à partager quelques détails ou photos à ses abonnés. Ainsi, ces derniers ont pu découvrir un cliché sur lequel Camille Cerf et son petit ami, un charmant blond barbu, sont allongés dans un lit, à l'hôtel Presbytère, situé à Paris. Tous deux portent un patch (anti-cernes ?) et fixent l'objectif avec un petit sourire. "Bonne nuit", a simplement écrit Camille Cerf en légende de sa publication.

C'est fin avril, après une belle frayeur, que la grande amie d'Iris Mittenere a officialisé sa nouvelle idylle. "Je ne sais pas si vous avez vu. Hier, on a eu un accident avec mon chéri. Heureusement, on avait nos ceintures et je ne roulais pas très vite. Personne n'a été blessé. On a vraiment eu peur. Faites attention sur la route !", avait-elle écrit sur Instagram. Et quelques jours plus tard, elle avait partagé une photo d'un mystérieux blond, de dos, à la plage. Il a fallu attendre le 17 mai pour que Camille Cerf se confie sur les circonstances de leur rencontre. "Oui, la vie est faite de surprises. Je sortais d'une relation qui avait été très difficile. Je voulais prendre du temps pour me retrouver. Puis en parcourant mes DM, comme je le fais souvent pour vous lire et parfois vous répondre, je suis tombée sur un message de lui qui m'a fait rire. Nous avons commencé à discuter, je suis allée le voir et nous ne nous sommes plus quittés", a-t-elle précisé en légende d'une photo de son cher et tendre en plein shooting.

Si Camille Cerf n'a jamais identifié son compagnon ou donné son prénom, on sait qu'il s'agit d'un certain acteur et mannequin prénommé Théo Fleury.