Camille Cerf contrariée, grosse galère lors d'un voyage : "Je me déteste"

Décidément, les récents voyages en train des Miss ne se passent pas comme prévu. Après Marine Lorphelin et la crise qu'elle a du gérer avec un enfant malade, c'est Camille Cerf qui a rencontré un sacré désagrément. Via sa story Instagram jeudi 20 mai 2021, elle a écrit : "Et c'est qui qui a oublié sa valise dans le train d'avant ? Championne du monde. Je me déteste."

Miss France 2015 a par la suite entrepris de raconter en détails les circonstances de cet oubli fâcheux, et autant dire que sa gourmandise lui a fait défaut ce jour-là. "Bon je vous explique comment ça s'est passé. Je devais prendre le train pour rentrer à Lille. J'ai donc consulté l'appli OuiSncf qui me proposait un train avec une correspondance. J'arrive tôt à la gare mais je galère pour avoir mon billet ce qui fait que je n'ai pas le temps de me trouver un petit dej (élément clé de cette histoire)", a-t-elle relaté.

"Je monte dans le train, la faim au ventre. je mets ma valise dans le porte bagage au dessus de mon siège. Et je fais mon trajet normalement. Les 3h de train passent et j'ai toujours aussi faim. En descendant, je n'ai qu'une idée : trouver à manger", poursuit-elle. Camille Cerf profite donc de ses 40 minutes de temps d'arrêt à la gare avant de monter dans son second train pour s'acheter un repas. Problème, dans la précipitation, c'est là qu'elle oublie le plus important. "Le train part. J'ai un peu froid. Je me dis que je vais prendre un pull dans ma valise. Et là... je me rends compte que je l'ai laissée dans l'autre train. Je m'imagine déjà qu'elle est entourée de démineurs et que la gare est fermée. Je suis démunie", a-t-elle confié sous une photo d'elle dépitée. Ne lui restait alors plus qu'à remplir un formulaire pour objets perdus... "J'espère avoir des nouvelles bientôt", a-t-elle conclu. La jolie blonde a certainement pu compter sur son beau compagnon Théo Fleury pour lui faire oublier ce malencontreux épisode.