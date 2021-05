Marine Lorphelin, son voyage en train perturbé par une crise et des insultes : sa grosse mésaventure

De retour de son long voyage en Nouvelle-Calédonie, où elle a passé du bon temps avec son fiancé Christophe, Marine Lorphelin a repris le chemin du travail. Et pas n'importe quel travail ! La jolie jeune femme de 28 ans, qui a été élue Miss France en 2013, a pour ambition de devenir médecin généraliste. Après de longues études de médecine au cours desquelles elle a été interne dans plusieurs hôpitaux de Paris, notamment pendant la crise sanitaire, Marine Lorphelin se rapproche de son but avec un nouveau stage.

Un stage qui se révèle formateur, même lorsque la journée est finie ! En effet, via sa story Instagram, elle a expliqué avoir dû mettre ses leçons en pratique et en urgence lors d'un voyage en train effectué lundi 10 mai 2021. "On a été appelés, 'Est-ce qu'il y a un médecin dans le train ?'. On était deux même. On a été appelés pour un enfant qui faisait une crise d'asthme avec des signes de gravité", a-t-elle confié. Dans ce cas de force majeur, Marine Lorphelin et son collègue médecin ont pris une décision qui n'a pas ravi l'ensemble des passagers...

"On a dû faire arrêter le train à la prochaine gare pour que le Samu puisse intervenir. Donc on a pris la décision de mettre en retard tout le monde. On s'est un peu fait dévisager dans le train. Et pendant ce temps, à cause des intempéries et des orages, ils ont aussi dû dévier le train de son trajet habituel. Donc on a eu 1h-1h30 de retard. Voilà pour la mésaventure", a-t-elle précisé.

Pour couronner le tout, Marine Lorphelin a eu droit à des noms d'oiseaux alors qu'elle était en train de porter secours à l'enfant en plein malaise. "En parallèle, je me suis faite insulter par le père de l'enfant qui ne voulait pas entendre que son fils devait être hospitalisé... Mais il ne fallait pas prendre de risque devant cette crise d'asthme sévère qui pouvait s'aggraver rapidement. Il faut parfois accepter les réactions compliquées des parents", a-t-elle relativisé. Marine Lorphelin a en tout cas eu l'un des meilleurs entraînements avec ce voyage.