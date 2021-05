Marine Lorphelin fiancée à Christophe : leur mariage reste toujours impossible

Il y a quelques jours, Marine Lorphelin a opéré un retour à la réalité en retrouvant la métropole après des mois passés en Nouvelle-Calédonie. L'ancienne Miss France (2013) y a passé du bon temps avec son fiancé Christophe, où il vit et avec qui elle mène une relation à distance depuis plus de six ans maintenant. Une situation qui aurait pu s'avérer pesante pour le couple et finalement, cela n'a fait que renforcer leur amour. À tel point que le jeune homme a fini par demander la belle Bourguignonne en mariage en 2019. Leur union aurait dû avoir lieu en 2020 mais, en raison de la crise sanitaire, elle a été reportée. Depuis, Marine Lorphelin n'a plus tellement évoqué le sujet. Jusqu'à mardi 4 mai 2021.

Lors d'une session question/réponse sur Instagram, la jolie brune de 28 ans a accepté d'en dire plus sur l'avancée des préparatifs de mariage. Malheureusement, il n'est pas encore tout à fait le temps de se réjouir. "Nous sommes encore en attente parce qu'avec la Covid et nos familles respectives qui sont disséminées sur cette planète, on est un petit peu bloqué, voilà", a-t-elle expliqué. Et d'ajouter avec optimisme : "On croise les doigts pour pouvoir débloquer la date du mariage le plus rapidement possible."

Une fois cette fameuse date trouvée, Marine Lorphelin et Christophe pourront enfin s'y consacrer pleinement. À noter qu'en décembre dernier, la reine de beauté avait d'ores et déjà été aperçue dans un magasin de robes de mariées. C'est à Tahiti qu'ils ont en tout cas pour projet de se dire "oui". Après quoi, Marine Lorphelin pourrait bien décider de s'installer de façon permanente en Nouvelle-Calédonie. "Mon projet de vie, c'est nous. Donc, ce peut être partout sur la planète, d'autant plus que j'aime découvrir de nouvelles cultures. Pour l'instant, il y a des projets professionnels ici et je m'y plais aussi. Alors quelques années à Nouméa pour commencer ? On verra", avait-elle confié via ses réseaux sociaux.