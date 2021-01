Marine Lorphelin, sa relation à distance avec Christophe : elle dévoile ses astuces

Depuis bientôt 7 ans, Marine Lorphelin vit une belle histoire d'amour avec Christophe. Leur relation a même défié toutes les chances de réussite en raison de leur éloignement. En effet, depuis toutes ces années, Miss France 2013 et le beau brun vivent à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Lui est originaire de Tahiti alors que Marine suit ses études de médecine à Paris. Mais leur coup de foudre en 2014 sur l'île aura eu vite fait de les pousser à se lancer dans une relation à distance. Et, force est de constater, que l'amour n'a jamais faibli, bien au contraire. À tel point que le couple fait des envieux.

Alors, qu'elle l'a récemment rejoint en Nouvelle-Calédonie, où il vit désormais, Marine Lorphelin continue de rester active sur les réseaux sociaux. Mardi 19 janvier 2021, elle a d'ailleurs organisé une session question/réponse avec ses abonnés. Interrogée sur la longévité de son couple malgré la distance, la jolie brune de 27 ans a fait part de son expérience : "Quand l'amour est plus fort que tout, que la distance, les difficultés... On donne tout pour que ça marche. Donc je dirais qu'il n'y a pas de secret, juste beaucoup d'amour. Mais il est essentiel de pouvoir s'organiser pour pouvoir se parler suffisamment. Il faut beaucoup communiquer, partager ses émotions, partager des moments même à distance. Par exemple, regarder la même série, partager un repas en visio... afin de garder la complicité intacte. Enfin, planifier les retrouvailles aide à avoir un objectif, à tenir le cap ! Depuis le début nous planifions nos vies pour que celles-ci coïncident, et ça marche."

Mais malgré ces petites astuces, Marine Lorphelin ne rêve que d'une chose : vivre au quotidien avec son Christophe. Elle a l'occasion aujourd'hui de rester plusieurs mois à Nouméa à ses côtés avant de retrouver sa vie parisienne mais, dans un avenir pas si lointain, la grande soeur de Lou-Anne Lorphelin pourrait bien s'y installer de manière permanente.

"Mon projet de vie, c'est nous. Donc, ce peut être partout sur la planète, d'autant plus que j'aime découvrir de nouvelles cultures. Pour l'instant, il y a des projets professionnels ici et je m'y plais aussi. Alors quelques années à Nouméa pour commencer ? On verra", a-t-elle confié. Prochainement, le couple devrait également passer le cap du mariage ! Une étape que les tourtereaux auraient déjà dû célébrer en 2020 mais, pour les raisons que l'on connaît, leur union a été reportée. 2021 sera peut-être la bonne ! C'est en tout cas tout ce qu'on leur souhaite.