Marine Lorphelin, son "bonheur retrouvé" avec Christophe : une photo donne des envies à un acteur

L'attente fut longue pour Marine Lorphelin et son compagnon Christophe. Séparés pendant des mois et à des milliers de kilomètres l'un de l'autre à cause de l'épidémie de coronavirus, les tourtereaux ont enfin pu se réunir pour le début de la nouvelle année. En effet, Miss France 2013 s'est envolée pour la Nouvelle Calédonie où habite son fiancé. Leurs retrouvailles se sont d'abord fait discrètement, malgré le partage d'un cliché plutôt intime sur Instagram, mais depuis quelques jours Marine Lorphelin ne se prive plus de partager son grand bonheur.

D'ailleurs, mercredi 13 janvier, elle a posté une magnifique photo d'elle et Christophe tirée d'une de leur balade sur la plage avec pour fond un sublime coucher du soleil. "Bonheur retrouvé", a-t-elle tout simplement légendé en s'accompagnant du hashtag "mon essentiel". Sans surprise la grande soeur de Lou-Anne Lorphelin a fait sensation auprès des internautes et de son entourage très connu. Ils sont plus de 75 000 à avoir "liké" sa publication en quelques heures seulement. Et parmi les commentaires, on retrouve notamment ceux des copines Miss de Marine Lorphelin, à savoir Flora Coquerel, Camille Cerf ou encore Maeva Coucke.

Mais ce n'est pas tout, la jolie brune de 27 ans a eu le droit à une proposition pour le moins osée de la part du comédien Jessé Rémond Lacroix (vu dans Les infidèles, Les invincibles, Ma sacrée jeunesse et le biopic sur Yves Saint Laurent). "Êtes vous intéressés par un couple à 3 ? Bisous", a-t-il demandé. Un message qui est loin d'être passé inaperçu et auquel s'est empressée de répondre Marine Lorphelin, de manière négative bien sûr. "Je ne partage pas désolée", a-t-elle écrit avec des émojis hilares. Et on l'a comprend !