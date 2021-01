Marine Lorphelin au lit avec Christophe : retrouvailles très intimes

L'année 2020 s'est révélée particulièrement éprouvante pour Marine Lorphelin. Professionnellement déjà, elle s'est retrouvée en première ligne pour lutter contre le coronavirus avec son statut d'interne en médecine. En outre, du côté de sa vie privée, Miss France 2012 a du faire preuve de beaucoup de patience. Et pour cause, il lui a été impossible de retrouver son fiancé Christophe avant de longs mois, tous deux vivant à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Le couple, qui avait même prévu de se marier au cours de l'année, n'avait pu se revoir une première fois qu'au mois d'août dernier, avant de se séparer à nouveau. Mais depuis dimanche 3 janvier 2021, ils sont enfin réunis.

Via sa story Instagram, Marine Lorphelin a partagé à sa communauté une photo de leurs retrouvailles très intimes. Les amoureux apparaissent depuis leur lit, les jambes entremêlées et main dans la main. "Off for a few days. Love", écrit la jolie brune de 27 ans, vraisemblablement sur un petit nuage. Comprenez qu'elle ne compte pas utiliser ses réseaux sociaux ces prochains jours, ayant certainement beaucoup de temps à rattraper avec son beau Christophe.

C'est en Nouvelle-Calédonie que Marine Lorphelin s'est envolée pour le rejoindre, territoire français où il vit, après avoir bataillé avec les administrations pour partir. "Il faut savoir que c'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir voyager entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole, c'est soumis à des demandes de dossiers etc, donc voilà, je n'ai pas eu le choix des billets, de mon départ, donc je suis partie le 17 décembre", confiait-elle sur Instagram le 19 décembre pour justifier son absence de l'élection Miss France, à laquelle participait sa petite soeur. Une fois arrivée sur place, Marine Lorphelin n'était pas au bout de ses peines puisqu'elle était alors soumise à une quatorzaine obligatoire. Un dernier obstacle à ses retrouvailles avec Christophe avant de pouvoir vivre complètement librement avec lui pendant "plusieurs mois". "Ils n'ont pas de cas de Covid, donc ils peuvent vivre normalement, sans masque, les restaurants et bars sont ouverts, les lieux culturels sont ouverts, voilà c'est leur réalité, leur quotidien. Et je pense que ça va me faire du bien de vivre comme ça quelques mois", expliquait-elle.