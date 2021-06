Camille Cerf recalée par un chauffeur Uber : nouvelle galère pour la Miss

Camille Cerf continue d'enchaîner les mésaventures. Après avoir oublié sa valise dans un train dans la précipitation, l'ancienne Miss France a cette fois-ci été privée de chauffeur. En effet, alors qu'elle souhaitait se rendre à un rendez-vous professionnel ce jeudi 10 juin 2021, Camille Cerf s'est tout bonnement fait blacklister par la compagnie Uber. La raison ? La jolie blonde a fait le choix d'emmener avec elle son adorable chien, Roméo.

"Les chauffeurs Uber qui n'acceptent pas les chiens...", a-t-elle déploré, dépitée, sur Instagram. Après quoi, elle a dévoilé ses échanges avec le dernier chauffeur qui lui a refusé une course, bien qu'elle "tente tout". "Bonjour, j'aurais un petit chien, il est tout petit, je le garderai sur les genoux", a promis Camille Cerf. Mais la réponse fut négative. "Je suis désolé, je ne pourrai pas vous prendre. Malheureusement, j'ai eu deux soucis avec des chiens et je me suis promis de ne plus en prendre. Encore désolé."

Des réactions incompréhensibles aux yeux de Camille Cerf étant donné la petite taille de sa boule de poils. La situation était d'autant plus agaçante qu'elle a mis en retard la jolie blonde. Heureusement, tout s'est bien terminé puisque c'est une amie à elle qui s'est chargée de la conduire à bon port. Ouf !

Il faut dire que la journée s'annonçait chargée pour la meilleure amie d'Iris Mittenaere qui était attendue pour un nouveau shooting photo. La reine de beauté de 26 ans prête son image à la marque de vêtements Caroll pour sa collection estivale. Toujours via sa story, Camille Cerf a dévoilé quelques pièces que ses fans pourront prochainement se procurer. Un shooting sous le soleil de Paris qui lui a à coup sûr fait oublier sa galère du matin.