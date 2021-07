Camille Cerf séparée de Maxime : son couple avait survécu à la malédiction des Miss France

Présente dans Les Touristes, samedi 24 juillet 2021, sur TF1 aux côtés de Baptiste Giabiconi, Camille Cerf risque d'en faire craquer plus d'un grâce à sa beauté et à son humour légendaire. En couple avec Théo Fleury, Miss France 2015 a toutefois durant son règne brisé une malédiction : celle de ne pas avoir rompu avec son compagnon pendant son règne. Chose rare pour un bon nombre de Miss qui, par le passé, se sont séparées durant leur règne.

Lorsqu'elle était avec son ancien conjoint Maxime Bera, Camille Cerf avait annoncé à maintes reprises qu'elle comptait bel et bien le retrouver après son règne. "Mon petit copain est très content. Il n'est pas jaloux, il a confiance," avait-elle confié sur Europe 1 à l'époque. Et en décembre 2014, elle s'était d'ailleurs expliquée sur le ressenti de son copain au sujet de sa soudaine célébrité. "Il vit tout ça très bien, mais il s'est mis en retrait. J'ai choisi de ne pas le médiatiser, car ça ne lui servirait à rien. Mais ça fait un moment qu'on est ensemble, et surtout qu'on se connaît depuis très longtemps."

Elle est heureuse en amour

À l'époque, les deux tourtereaux n'avaient pas manqué de parler de leurs projets de vie. Lors d'un passage dans Touche pas à mon poste, Miss France 2015 avait évoqué son désir de se marier : "Mon mariage idéal, ça serait sur une plage, et avec mon amoureux actuel." Mais malgré leur envie commune, leur amour n'a pas duré.

Six ans plus tard, l'ancienne Miss a depuis trouvé chaussure à son pied. Habituellement très discrète sur ces relations amoureuses, cette fois, la jeune femme affiche régulièrement des petits moments de complicité.

Pour preuve, début juillet dans sa story Instagram, Camille Cerf a pris le temps de répondre aux questions de sa communauté. "Depuis combien de temps es-tu avec ton copain ?", lui avait demandé un internaute durant une session de questions/réponses. "Presque six mois déjà", avait-elle répondu.