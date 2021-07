Malika Ménard en robe de luxe pour fêter ses 34 ans : les Miss France au rendez-vous

Comme chaque année, Malika Ménard met le paquet pour célébrer son anniversaire. Notre Miss France 2010 a soufflé sa 34e bougie le 14 juillet dernier mais ce n'est que ce mardi 20 juillet qu'elle a organisé une grande fête. La jolie brune a pour l'occasion privatisé le Barbanegra, une terrasse-guinguette à l'esprit bohème chic et à l'ambiance chaleureuse et musicale située dans le 12e arrondissement de Paris face à la Seine.

Au programme : des cadeaux, un karaoké, un gros gâteau et surtout des invités très VIP ! Via sa story Instagram, Malika Ménard a notamment indiqué avoir passé une soirée mémorable en compagnie de ses copines Miss, à savoir Flora Coquerel, Marine Lorphelin, Valérie Bègue, Camille Cerf, Alicia Aylies et la petite dernière, Amandine Petit, sacrée en décembre 2020. Ensemble, elles n'ont pas manqué de faire le show, se prêtant à des séances photo improvisées, chantant ensemble leurs tubes préférés et trinquant à leur belle amitié. A noter que le sportif et ex-finaliste de Danse avec les stars en 2019 Ladji Doucouré, le danseur Brahim Zaibat et le chanteur Alban Bartoli ont eu aussi fait le déplacement.

Si tout le monde a brillé d'élégance dans des tenues estivales, Malika Ménard était assurément la reine de la soirée. La jeune femme a opté pour une robe longue et fluide couleur fuchsia et fendue au niveau des cuisses. Comme à son habitude, Malika Ménard a fait confiance à la marque Oud Paris qu'elle affectionne tout particulièrement. Elle s'était déjà illustrée dans l'une des robes de la marque pour le mariage de Chloé Mortaud ainsi que pour son précédent anniversaire en 2020. Des looks qui font toujours sensation à condition qu'on y mette le prix. En effet, une robe avoisine souvent les 1 000 euros. Mais on ne compte pas pour être la plus belle pour aller danser !