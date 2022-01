Arnaud Ducret beau-papa de triplés : l'époux de Claire évoque leur quotidien agité

Le début d'année est chargé pour Arnaud Ducret. L'humoriste et acteur de 43 ans est actuellement en pleine promotion de son nouveau one-man-show That's life, dont la tournée commence le 28 janvier 2022 à Epinal et pour le film Tendre et Saignant (en salles le 19 janvier). Pour l'occasion, il a été cuisiné par Laurent Mariotte dans son émission sur Europe 1 La Table du dimanche, le 16 janvier. Ainsi, les auditeurs ont pu en apprendre plus sur son quotidien avec sa famille recomposée.

Depuis bientôt quatre ans, Arnaud Ducret file le parfait amour avec Claire Francisci. Une divine idylle que la danseuse et professeure de pole dance et lui ont officialisée le 3 juillet 2021, lors de leur mariage au Mont Saint-Michel. En la rencontrant, le charmant brun a dû relever un défi de taille : séduire les triplés de la belle blonde. Car oui avant de le rencontrer, elle était maman de trois enfants (Angélique, Florian et Léo aujourd'hui âgés de 16 ans). Lui avait déjà connu les joies de la paternité avec son petit Oscar (9 ans, fruit de son ancienne union avec Maurine Nicot).

Arnaud est donc passé de deux à la maison à six et a dû s'adapter. "Quand j'étais gamin, il n'y avait que ma soeur et moi. Là, on est six autour de la table, quatre jeunes, trois ados et mon fils Oscar, âgé de neuf ans. Autant te dire que lorsque la nourriture arrive sur la table, il faut aller extrêmement vite ! Ce que je ne savais pas faire, moi", a-t-il confié amusé à l'animateur. Désormais, la vie avec des adolescents n'a plus aucun secret pour l'artiste. Ainsi, il sait que quoi qu'il arrive, il aura le plaisir de partager un moment convivial avec sa jolie famille recomposée à la fin de la journée. "Maintenant, ils ont seize ans les triplés de ma femme. Tu te retrouves avec des gamins qui mangent un peu chacun dans leur coin. Il faut faire une espèce de réunion pour leur dire : 'On se retrouve ensemble et on mange ensemble.' Ils te disent non puis en fin de compte, on se retrouve tous ensemble à table et ça commence à discuter. On parle de plein de choses... C'est ça la table !", a-t-il conclu. Preuve que la mayonnaise a pris entre eux.