Mariage d'Arnaud Ducret et Claire : toutes les photos du grand jour

Arnaud Ducret a épousé sa compagne Claire le 3 juillet 2021 au Mont Saint Michel, en présence de leurs amis, familles et invités VIP. L'artiste de 42 ans est donc un homme marié et il savoure encore ce nouveau statut. Il a posté des photos des coulisses de son union sur Instagram.

Le 3 août, l'acteur récemment vu dans Un homme ordinaire et Pourquoi je vis a donc régalé ses abonnés avec une flopée de photos de son mariage [voir diaporama Instagram] ; le couple avait fait appel pour l'organisation de ce grand jour à l'agence de wedding planner Les Grands Moments. On peut ainsi découvrir Arnaud Ducret et sa belle Claire main dans la main devant le célèbre édifice, arrivant à la mairie ou encore faisant la fête avec leurs invités. "1 mois #loveyoumonamour", a commenté le fier marié. Un mariage qui le met particulièrement en joie puisqu'il l'a attendu très longtemps. En effet, avec la crise sanitaire, il avait été repoussé d'un an, Arnaud ayant demandé la main de sa belle en 2019 lors d'un dîner romantique à la Tour Eiffel.

Lors de ce grand jour, les amoureux étaient bien évidemment entourés de leurs familles. Arnaud Ducret a notamment fêté cela en compagnie de son fils Oscar (9 ans), né d'une précédente relation. Quant à la belle Claire - spécialiste du pole dance ayant initié son amoureux à sa discipline -, elle était aussi entourée de ses triplés Léo, Florian et Angélique, eux aussi nés d'une autre histoire.