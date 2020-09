Arnaud Ducret : 5 choses à savoir sur l'interprète de Xavier Dupont de Ligonnès

Arnaud Ducret est l'homme du moment ! L'humoriste et comédien, âgé de 41 ans, est la tête d'affiche du téléfilm événement Un homme ordinaire, librement inspiré de la vie du très mystérieux Xavier Dupont de Ligonnès. Un programme diffusé sur M6 ce mardi 15 septembre 2020. Nul doute qu'il devrait faire un joli carton. Quelques jours plus tôt, on retrouvait l'artiste dans Pourquoi je vis, énorme succès d'audience. Découvrez 5 choses que vous ne saviez pas sur l'acteur.

1/ Il a été chanteur de gospel et a notamment fait le choriste pour Nana Mouskouri ! "J'ai commencé en faisant du chant, des choeurs, et je me suis laissé porter par le gospel et la comédie musicale pendant huit ans. À côté, je faisais des sketchs dans des pizzerias", avait-il confié à Ouest France en février 2020. Quant à sa participation au côté de la célèbre chanteuse grecque, cela s'est fait sur le plateau de l'émission culte Star Academy. "Ils cherchaient des choristes, donc je suis venu faire les choeurs de Nana Mouskouri", avait-il cette fois expliqué dans 5 à 7 en 2016.

2/ Il est engagé comme parrain de SOS autisme. Après avoir joué en 2018 dans le film Monsieur je sais tout, Arnaud Ducret a été sensibilisé au sujet de l'autisme et a décidé de mettre sa notoriété au service de cette cause. "J'adore les gosses, ils ont le sourire. (...) Déjà, les enfants n'ont pas de filtre, mais les enfants autistes encore moins ! J'emmènerai un jour mon fils à leur rencontre, je veux lui apprendre à ne pas montrer du doigt la différence. Beaucoup d'associations me demandent, j'adorerais aider plus, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants, ça me tient à coeur, mais je ne peux être partout", confiait-il alors au Figaro.

3/ Il a le vertige ! En 2018, Arnaud Ducret avait rejoint l'aventurier Mike Horn aux Philippines pour le tournage de son émission Cap Horn et avait bel et bien confirmé sa peur du vide.. "Ça m'a appris que je peux encore me surpasser, ce que j'ai toujours voulu faire dans mon métier. Ça m'a rechargé les batteries en ce sens. J'ai aussi appris que je déteste les larmes, et que j'ai toujours le vertige !", disait-il toujours au Figaro. "En ce qui concerne Arnaud, je savais que sa grande peur du vide allait vite devenir problématique. Et c'est pourquoi j'ai directement commencé par une descente en rappel, alors que je le connaissais à peine depuis cinq minutes ! J'ai pu voir à quel point quelqu'un peut vous faire confiance, mais surtout aussi vite. À partir de ce moment-là, j'ai su que ça allait le faire, parce qu'il a combattu son vertige du début à la fin de cette aventure", saluait Mike Horn dans 20 minutes.

4/ Il est archi fan de Michael Jackson. Que ce soit sur scène ou en promo, Arnaud Ducret a plusieurs fois eu l'occasion d'évoquer cette grande passion. Sur les ondes de Rire et chansons, il avait même offert un petit beatbox au micro. Sur son compte Instagram, il a amusé ses fans en postant un photo-montage de lui dans la peau du King of Pop et, en novembre 2019, il avait posté une vidéo d'un cadeau offert par son amoureuse : un coffret photos réalisé par Arno Bani représentant le chanteur américain.

5/ Il s'est essayé à la pole dance... métier de sa chérie Claire Francisci. Son amoureuse, rencontrée dans les coulisses de la Star Academy, pratique cette discipline en professionnelle. Fou amoureux, Arnaud Ducret s'est laissé prendre au jeu et a suivi sa belle. En avril 2020, il s'exprimait sur Europe 1. "Je me mets sur les barres et je me tiens par les jambes. Ce sont vos jambes qui vous tiennent et vous avez les bras écartés et la tête en bas. Je l'ai fait, eh bien ça a changé ma vie", assurait-il.