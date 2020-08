Xavier Dupont de Ligonnès : M6 lance une série sur l'affaire, le casting dévoilé

Le mystère sur le cas de la "Tuerie de Nantes" reste entier mais il continue de passionner. Après une enquête très approfondie menée par le magazine Society sur Xavier Dupont de Ligonnès, le principal suspect du meurtre de sa femme et de ses quatre enfants ainsi que de leur chien, c'est désormais le petit écran qui s'intéresse à retranscrire les faits, et plus particulièrement M6.

En effet, la chaîne a, dans le secret, mis en boîte le tournage d'une mini-série de quatre épisodes de 52 minutes, "librement inspirée" (les noms et le nombre de victimes ont été modifiés) du fait divers sordide et intitulée Un homme ordinaire. C'est à partir du 15 septembre prochain que les téléspectateurs pourront se replonger dans l'affaire, retrouvant dans le rôle principal Arnaut Ducret. L'histoire sera conduite par Anna-Rose (jouée par Emilie Dequenne), une hackeuse fascinée par les crimes de Xavier Dupont de Ligonnès, qui mène sa propre enquête. Dans la réalité, un cyber-enquêteur s'est réellement intéressé à l'affaire et a permis de faire avancer les choses auprès de la police.

Pierre Aknine, le créateur de la mini-série a offert de premières confidences sur son projet à travers un communiqué officiel. "Pendant plus d'un an et demi, la scénariste (Anna Badel) et moi-même, avons travaillé sur l'histoire de la famille Dupont de Ligonnès. Nous l'avons infiltrée, décortiquée, avec la lecture de lettres, de mails, d'articles et d'entretiens avec plusieurs protagonistes concernés. Doucement s'est esquissée une conviction, une possibilité d'aborder de manière sensible cette histoire", explique-t-il.

Le pitch d'Un homme ordinaire : En avril 2011, la famille de Salin est retrouvée assassinée, enterrée sous la terrasse de la maison familiale. La mère, les quatre enfants et les deux labradors ont été exécutés. Seul le père manque... Il s'est volatilisé.