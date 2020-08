Xavier Dupont de Ligonnès disparu pour toujours ? Christophe Hondelatte raconte

Les crimes non résolus, c'est un peu son dada. Alors autant dire que quand l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès est revenue sous le feu des projecteurs, tout le monde a voulu connaître l'avis de Christophe Hondelatte. Cet été, le magazine Society a consacré une très longue enquête détaillée en deux volumes au mystérieux cas de la "Tuerie de Nantes". Le présentateur, qui a animé Faites entrer l'accusé pendant onze ans, a pourtant du mal à se prononcer à ce sujet.

"Je m'interdis de penser, a-t-il expliqué sur Europe 1. Il y a suffisamment de gens qui pensent. Je pense que si c'était un homme normal il se serait suicidé. Mais comme manifestement ce n'est pas un homme normal..." Pour rappel, Xavier Dupont de Ligonnès est le principal suspect du meurtre de sa femme et de ses quatre enfants et a été vu pour la dernière fois le 15 avril 2011 à Roquebrune-sur-Argens, dans le Var. En octobre dernier, Guy Joao a été confondu avec l'accusé à l'aéroport de Glasgow mais le test ADN effectué a prouvé qu'il ne s'agissait pas de la même personne... il ne lui resemblait d'ailleurss pas du tout, une énorme bourde. Finira-t-on par mettre la main sur l'homme en fuite ? "Je ne pense pas non plus, a admis Christophe Hondelatte. En matière criminelle, c'est important de le dire et de le redire, il n'y a que les faits qui comptent. Ce qu'on pense, ce qu'on envisage..."