"C'est sans intérêt !" : Christophe Hondelatte dézingue le nouveau présentateur de Faites entrer l'accusé

Pourtant, cette décision de nommer Christophe Delay à la tête de Faites entrer l'accusé a été totalement assumée par la direction de la chaîne. "RMC Story et l'ensemble des équipes sont ravis d'accueillir Christophe Delay sur notre chaîne. Christophe Delay est un visage journalistique indissociable des matins de BFMTV, fort de son expérience et de ses connaissances, il saura incarner avec ses valeurs d'autorité, de légitimité, de sérieux et d'authenticité les nouveaux épisodes de Faites entrer l'accusé qui arrivent prochainement sur RMC Story", s'était enthousiasmé Stéphane Sallé de Chou, directeur général RMC Découverte et RMC Story, dans un communiqué.