"J'ai refusé de faire ça" : Agacé, un célèbre animateur s'en prend à Léa Salamé et Quelle époque !

Dans les années 1970, Charles Sobhraj sévit dans toute l'Asie. Accusé d'avoir assassiné une trentaine de personnes, il échappe à la police pendant des années mais est finalement attrapé et purge une longue peine de prison en Inde (21 ans) avant de revenir en France. Puis, en 2003, il effectue un voyage au Népal où il est de nouveau arrêté pour double meurtre. Libéré le 23 décembre 2022, il a rejoint l'hexagone et multiplie aujourd'hui les interviews au grand dam de certaines personnalités...

Son passage dans l'émission Sept à Huit le 5 février 2023 avait déjà fait couler beaucoup d'encre, mais cette fois c'en est trop... Invité sur le plateau de Quelle époque ! samedi 12 février dernier, Charles Sobhraj a eu tout le loisir de s'exprimer sur ses agissements et n'a pas hésité à clamer son innocence. Indignées, de nombreuses personnalités ne supportent pas cette visibilité accordée au tueur en série. C'est notamment le cas de Christophe Hondelatte qui s'est emparé de son compte Twitter pour lancer un tacle à Léa Salamé et son équipe. "Moi, j'ai refusé de faire ça. On ne peut pas recevoir un tueur en série, et en faire une 'vedette'. Et savez-vous d'où je tiens cette morale ? De France 2, et de mon passage dans Faites Entrer l'Accusé !", a-t-il écrit en légende d'un court extrait de l'interview du Serpent.