Rachid M'Barki "abasourdi, effondré" depuis son licenciement, son remplaçant dévoilé

Sur son compte Twitter, la chaîne RMC Story a teasé l'arrivée de Christophe Delay pendant plusieurs jours. Mais c'est finalement ce mercredi 22 mars 2023 qu'elle a officialisé la nouvelle. "Christophe Delay est votre nouveau narrateur des affaires de 'Faites entrer l'accusé'. Bienvenue dans les équipes !", déclare la chaîne en légende d'une courte vidéo. Dans cet extrait monté avec suspense, on peut apercevoir un homme entrer dans les locaux de la chaîne et rejoindre Dominique Rizet. Puis, la lumière se fait sur ce nouveau visage et les deux journalistes s'adressent un sourire complice et se serrent la main.

Quelques jours plus tôt, on pouvait voir Dominique Rizet lever les yeux vers ce même mystérieux homme et déclarer : "Ah, c'est toi ?", juste avant que la vidéo ne se coupe. Les téléspectateurs curieux sont donc aujourd'hui comblés d'enfin connaître l'heureux élu ! Pour l'instant, aucune date de diffusion pour cette nouvelle saison n'a été dévoilé, une partie du mystère reste donc entier...

Rachid M'Barki brise le silence

De son côté, Rachid M'Barki s'est exprimé pour la première fois depuis son licenciement, lors de son audition à l'Assemblée nationale ce mercredi 22 mars 2023. Après avoir prêté serment, l'ancien journaliste de BFMTV a nié en bloc les accusations dont il fait l'objet. Puis il a cité les chiffres 54 (son âge), 31 (la durée de sa carrière de journaliste), 18 (le nombre d'année qu'il a passées chez BFMTV) et 2,5. "Deux semaines et demi, c'est le temps du lynchage médiatique en règle dont j'ai fait l'objet entre le premier article qui littéralement me cloue au pilori et mon licenciement pour de prétendues fautes graves", a-t-il précisé concernant ce dernier. Il a ensuite ciblé Frédéric Métézeau, le journaliste de la cellule investigation de Radio France qui a contribué à l'enquête de Forbidden Stories. "Mon sort s'est scellé à la mi-janvier lorsque M. Métézeau est allé courageusement me dénoncer auprès de mon employeur sans me solliciter au préalable ou même me prévenir", a-t-il lancé. S'il n'a pas remis en cause son enquête, il a précisé que "les allégations formulées à (son) encontre sont toutes fausses". "J'ai été abasourdi, effondré - je ne vous cache pas que je le suis toujours - paralysé par cette violence, ces coups répétés dont je ne comprenais même pas d'où ils venaient", a-t-il poursuivi.

Rachid M'Baki a supposé que Frédéric Métézeau a été manipulé par 'agence israélienne Team Jorge. Puis, il a reproché au journaliste de Radio France d'avoir monté en épingle les faits le concernant. "Parce qu'une enquête sur une officine israélienne qui vend ses capacités de désinformation à des groupes politiques (...), aussi important que soit le sujet, cela ne risque pas de créer le buzz auprès du public français. En revanche, si en tête de proue de cette enquête, on peut brandir la tête d'un présentateur de journal télévisé d'une grande chaîne et dont le nom et le visage est un peu connu des Français, alors là, on créé une affaire, on sait que son histoire va être reprise par tout et par tout le monde et on donne par la même occasion une exposition médiatique inespérée à l'enquête à laquelle on participe. L'enquête de Forbidden Stories devient à ce moment-là l'affaire M'Barki", a-t-il conclu.