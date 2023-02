Léa Salamé, le passage d'un tueur en série dans "Quelle époque !" lourdement critiquée, elle répond enfin

Le numéro de Quelle époque ! diffusé le samedi 11 février dernier sur France 2 a autant fasciné qu'indigné les téléspectateurs. Parmi les invités toujours annoncés quelques temps avant, l'un d'eux n'était autre que Charles Sobhraj. Si ce nom ne vous dit rien, vous en avez sûrement déjà entendu parler sous le pseudonyme "Le Serpent". Oui, oui, le tueur en série dont Netflix a fait une série incarnée par l'excellent Tahar Rahim . Après avoir purgé une longue peine de prison au Népal, Charles Sobhraj était de retour en France au mois de décembre et a été convié sur le plateau de Léa Salamé pour promouvoir la sortir de son livre - tout comme dans l'émission Sept à huit.

Cette présence, tout le monde ne l'a pas vu d'un bon oeil. À commencer par Christophe Hondelatte. Le journaliste, connu pour avoir longtemps été l'animateur du programme de faits divers Faites entrer l'accusé, avait poussé un coup de gueule sur Twitter au sujet de ce qu'il jugeait comme une opportunité malsaine : "Moi, j'ai refusé de faire ça. On ne peut pas recevoir un tueur en série, et en faire une 'vedette'. Et savez-vous d'où je tiens cette morale ? De France 2, et de mon passage dans Faites Entrer l'Accusé !"

J'avais des doutes

Si Léa Salamé s'était abstenue de tout commentaire jusqu'à présent, elle a fini par sortir du silence en accordant une interview à nos confrères de Puremédias ce 25 février. Elle concède que la présence de Charles Sobhraj ait pu en déranger quelques-uns, pour autant, pas de quoi en faire un scandale d'après elle : "Je ne vais pas vous mentir. On a réfléchi sur Le Serpent. Moi, j'avais des doutes. Ce n'est pas évident. Il n'empêche que le type a passé la moitié de sa vie en prison. Il a purgé sa peine, a-t-elle fait savoir. Son histoire a suscité des dizaines de livres et de films. Il y a eu l'immense succès de la série Netflix. Il sort son livre. Après tout, c'est ça aussi l'époque. Il est l'époque. L'époque est folle. Ensuite, c'était très encadré. Ça a été diffusé à 1h du matin. Je vous rappelle que TF1 a diffusé son entretien avec Le Serpent dans Sept à huit à 19h. Nous, c'était le dernier invité. Je savais que ça allait susciter des réactions. On les assume".