Diaporama : Léa Salamé, le passage d'un tueur en série dans "Quelle époque !" lourdement critiquée, elle répond enfin

Léa Salamé, le passage d'un tueur en série dans "Quelle époque !" lourdement critiquée, elle répond enfin

Léa Salamé est sortie du silence après une vive polémique autour de son émission "Quelle époque"

Le 11 février dernier, elel recevait Charles Sobhraj, tristement connu pour être Le Serpent, un tueur en série condamné pour de multiples meurtres commis en Inde

Christophe Hondelatte, roi du faits divers, s'en était lui-même indigné : " Moi, j'ai refusé de faire ça. On ne peut pas recevoir un tueur en série, et en faire une 'vedette'. Et savez-vous d'où je tiens cette morale ? De France 2, et de mon passage dans Faites Entrer l'Accusé !" avait-il écrit sur Twitter.

Après plusieurs jours de silence, Léa Salamé a donc réagi et répondu à tous ceux qui n'ont pas vu d'un très bon oeil l'invitation de Charles Sobhraj dans "Quelle époque"

" Je ne vais pas vous mentir. On a réfléchi sur Le Serpent. Moi, j'avais des doutes. Ce n'est pas évident. Il n'empêche que le type a passé la moitié de sa vie en prison. Il a purgé sa peine. Il y a eu l'immense succès de la série Netflix. Il sort son livre. Après tout, c'est ça aussi l'époque" a-t-elle confié à Puremédias.

"Il est l'époque. L'époque est folle. Ensuite, c'était très encadré. Ça a été diffusé à 1h du matin. Je vous rappelle que TF1 a diffusé son entretien avec Le Serpent dans Sept à huit à 19h. Nous, c'était le dernier invité. Je savais que ça allait susciter des réactions. On les assume." Léa défendra son programme jusqu'au bout !

