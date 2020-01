Xavier Dupont de Ligonnès : Guy Joao raconte son arrestation lunaire

C'est l'histoire d'une incroyable fausse piste. Tout est parti d'un tuyau obtenu par la police écossaise disant que Xavier Dupont de Ligonnès, le fugitif le plus recherché de France depuis huit ans pour le meurtre de sa famille, serait sur le point de rejoindre l'Écosse depuis l'aéroport Roissy Charles de Gaulle. La police française étant arrivée trop tard sur les lieux, c'est une fois l'avion posé à Glasgow que les autorités écossaises font l'erreur d'une vie et arrêtent un passager : Guy Joao.

Dans les médias, tous ont l'information que les empreintes de Xavier Dupont de Ligonnès et celles de l'homme arrêté correspondent partiellement. Les autorités soupçonnent alors Guy Joao d'avoir voyagé avec un faux passeport, et d'avoir subi un nombre incalculable d'opérations de chirurgie esthétique. Le test ADN rétablit alors la vérité, Guy Joao a été victime d'une énorme erreur policière.

Trois mois après son arrestation, survenue le 11 octobre dernier, il revient sur son expérience face caméra, dans le 19h45 (M6 ), diffusé le 10 janvier 2020. "Lorsqu'on m'a dit que j'étais un criminel ou un assassin j'ai dit : 'Bon pas de problème je n'ai jamais tué personne.' Deux policiers me prennent, me mettent les menottes et m'emmènent dans un tout petit fourgon de police à l'arrière, comme les chiens. On est dans la science-fiction, c'est inimaginable !", raconte Guy Joao.

L'homme témoigne pour la première fois avec son épouse Mary. Inquiète de ne pas retrouver son mari, elle contacte la police, qui lui révèle ce qu'elle pense être sa véritable identité. Ne sachant rien de l'affaire Ligonnès, elle répond : "Qui est-il ?". Un véritable choc pour le couple, qui n'a appris l'affaire que bien plus tard. "J'ai appris par la suite l'affaire, mais à cette époque là j'étais en train de refaire ma maison en France et je n'avais pas le temps de regarder la télé", explique Guy Joao, qui déplore aujourd'hui que les autorités soient "en train d'étouffer l'affaire".