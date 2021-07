Arnaud Ducret marié : il a épousé sa belle Claire dans un lieu symbolique !

Just Married ! A 42 ans, Arnaud Ducret a passé la bague au doigt de sa compagne, la danseuse Claire Francisci, le samedi 3 juillet 2021 au Mont Saint-Michel. Un bel évènement auquel a pu assister le magazine Gala, qui relate les coulisses de ce mariage.

C'est donc dans un cadre unique, entre Bretagne et Normandie, que le couple s'est marié. Un lieu qui avait une charge symbolique importante : plusieurs membres de la famille de la mariée se sont également unis au Mont Saint-Michel ! "Mes grands-parents, comme mes parents, se sont mariés ici, dans la même mairie. Arnaud a des attaches pas très loin, à Avranches, et il m'a proposé de nous unir sur le Mont. Moi, je lui avais proposé Rouen, la ville où il est né !", a précisé Claire. Enfant du pays, la jolie blonde a eu droit à une petite attention du maire qui avait fait écrire à l'entrée du célèbre Mont, sur un panneau d'information, "Vive les mariés !". Ainsi, les badauds en visite n'ont pas manqué d'aller jeter un oeil au mariage qui se tramait. Et ils ont sans doute apprécié le jeté de bouquet de la mariée par la fenêtre de la mairie !

Arnaud Ducret s'est fait charrier par ses invités

Arnaud Ducret - que le grand public a pu voir dans Les Profs, Adopte un veuf ou encore Parents mode d'emploi et plus récemment Un homme ordinaire ou Pourquoi je vis - a notamment pu compter sur la présence de son fils Oscar (9 ans), né d'une précédente relation, pour ce grand jour. Ainsi que sur son papa Jean-Pierre, arrivée au volant d'une Rolls-Royce blanche ! Quant à la belle Claire, elle était aussi entourée de ses triplés Léo, Florian et Angélique, eux aussi nés d'une autre histoire. A la mairie, les invités (avec parmi eux Franck Dubosc, Michaël Youn ou encore Arthur et sa compagne Maréva Galanter et François-Xavier Demaison) ont assisté à l'officialisation de cette union et ont notamment découvert le deuxième prénom de l'acteur... Jean-Claude. Ils ne se sont pas privés de la charrier.

Une fois le civil passé, tout le monde s'est retrouvé dans un établissement du Mont Saint-Michel, pour un vin d'honneur puis un dîner. Et le couple, qui se fréquente depuis 2018, avait mis les petits plats dans les grands. Foie gras de canard mi-cuit, duo d'agneau, carpaccio d'ananas, Côtes-de-Gascogne, de Morgon, champagne Taittinger... Une belle soirée qui a donné lieu à une première danse des mariés sur Salma Ya Salama, de Dalida. Alors que Claire en a fait son métier, nul doute que Arnaud Ducret s'était un peu entraîné avant pour assurer sur le dancefloor.

