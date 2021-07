Mariage d'Arnaud Ducret et Claire : un invité VIP décisif dans leur histoire

Ils se sont dit oui ! L'humoriste et comédien Arnaud Ducret s'est marié à sa chérie, la danseuse professionnelle Claire Francisci. Une union célébrée dans un lieu symbolique en présence de leurs familles et amis. L'artiste vu récemment dans Un homme ordinaire a aussi pu compter sur des collègues du show business. C'est d'ailleurs grâce à ce milieu qu'il a rencontré son amoureuse.

"Arthur, c'est grâce à toi, tu es notre Tinder !", a ainsi lancé la mariée le jour venu, au Mont Saint-Michel, rapporte le magazine Gala qui couvrait le bel évènement. Une révélation peut-être surprenante pour certains convives et qui a sans douté amusé Arthur, l'animateur et producteur étant présent avec sa propre amoureuse, Mareva Galanter. "Arthur se sent un peu responsable de tout ça... Tout simplement parce qu'Arnaud et Claire se sont rencontrés lors de l'enregistrement de l'une de ses émissions", a ainsi confié la belle brune. En effet, c'est en 2015 lors du tournage de l'émission Rock'n'roll Circus, à laquelle participait Claire Francisci pour un numéro, qu'Arnaud Ducret la découvre pour la première fois. "J'ai encore les images d'Arnaud en train de regarder son numéro", plaisante aujourd'hui Arthur. Les présentations faites, l'histoire s'arrête là. Jusqu'à ce qu'ils se recroisent plus tard à une soirée et que l'amour s'en mêle.

Arnaud Ducret, qui s'est ainsi séparé de sa précédente compagne et mère de son fils Oscar (9 ans), vit donc une belle romance avec Claire - qui pratique la pole dance et a initié son chéri - depuis quelques années et, en 2019, il lui demande sa main. C'est son ami François-Xavier Demaison qui s'occupe de réserver pour eux une table au restaurant Jules Verne, à la tour Eiffel. A la fin du repas, il sort ainsi une bague et celle-ci dit oui ! Le mariage n'aura été repoussé qu'en raison de la crise sanitaire.

Le 3 juillet, au Mont Saint-Michel, Arthur et François-Xavier Demaison étaient donc bien évidemment de la partie tout comme Franck Dubosc et Michaël Youn ; ce dernier a collaboré avec Arnaud Ducret sur le Morning Live au tout début de sa carrière. Toujours partant pour faire la fête, l'ancien animateur de M6 s'est même très vite retrouvé aux platines, lançant les festivités avec avec Salma Ya Salama, de Dalida.

