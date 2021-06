Arthur : Photo exceptionnelle de ses trois enfants, ses "anges", réunis pour un jour spécial

Tant professionnellement que personnellement, Arthur est un homme comblé. En dehors de ses activités d'animateur et de producteur à la télévision, le pilier du PAF, de son vrai nom Jacques Essebag, est l'heureux papa de trois enfants, nés de trois mères différentes. Sur Instagram dimanche 27 juin 2021, il partage une photo exceptionnelle de ses deux fils Samuel et Aaron accompagnés de la petite Manava.

C'est dans un superbe cadre que cette belle réunion de famille s'est déroulée. Le jeune Aaron, 11 ans et né des amours de l'animateur star de TF1 avec Caroline Nielsen, l'adorable Manava, 5 ans et fille de la superbe Mareva Galanter, compagne actuelle d'Arthur, et enfin Samuel, 23 ans et dont la mère n'est autre que Léa Vigny, prennent la pose de dos, tous en baskets. La fillette apparaît en robe blanche de cérémonie tandis que ses frères sont en looks noirs et décontractés. "Mes anges", commente Arthur.