Arthur et Mareva Galanter : Leur fille Manava s'éclate à Tahiti, doux moment en famille

Samedi 19 décembre 2020, Amandine Petit, Miss Normandie, était élue Miss France 2021 pour le centenaire du concours. Plusieurs reines de beauté étaient présentes, mais Mareva Galanter, Miss France 1999, n'était pas de la partie. "Je pars retrouver ma famille à Tahiti", avait-elle prévenu sur Instagram. Avec son amoureux Arthur et leur fille Manava, la jolie brune aux yeux bleus profite des siens.

C'est en famille que Mareva Galanter célébrera les fêtes de fin d'année. Dimanche 20 décembre 2020, après vingt heures et trente minutes dans les airs, la belle a atterri à Tahiti. Arthur a donné des nouvelles de leur arrivée. Sur Instagram, l'animateur et producteur de 54 ans a partagé une photo de lui tout sourire dans un hélicoptère, lunettes de soleil sur le nez, les oreilles protégées par un casque spécial. "Back in town. Iaorana Tahiti" (à savoir "De retour en ville. Bonjour Tahiti" en anglais puis en tahitien), écrit-il en légende.